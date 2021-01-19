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Происшествия

Вымогал деньги. ГСБЭП задержала начальника ОАО «Джалалабадэлектро»

Финполиция задержала начальника ОАО «Джалалабадэлектро» за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Более 30 миллионов сомов ущерба нанесло госбюджету руководство ОАО «Ошэлектро»

По ее данным, в ГСБЭП по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороускому, Сузакскому районам и городу Джалал-Абаду с заявлением обратился частный предприниматель.

Он рассказал, что начальник одного из отделов ОАО «Джалалабадэлектро» К.Б. пользуется положением и вымогает 90 тысяч сомов за приемку товарно-материальных ценностей. За каждую поставку он просил деньги.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 238 «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. Подозреваемого с поличным поймали 14 января. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что ОАО «Ошэлектро» нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более 30 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180466/
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