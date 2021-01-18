Миллион сомов на общак. В Кыргызстане выявили преступную группировку на зоне

В Кыргызстане выявили нескольких осужденных, которые, находясь в тюрьме, вымогали деньги у других лишенных свободы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, осужденные 28-летний и 33-летний Т.Р. занимались вымогательством, мошенничеством, сбывали наркотики. Проводили также азартные игры на территории исправительного учреждения и за его пределами. Поборы с заключенных направляли для поддержки «общаковской кассы».

Установлено, что деньги поступали и аккумулировались на мобильном кошельке «Элсом», затем их распределяли на преступные нужды. Среди задержанных есть и женщины.

Обнаружены и изъяты 297 тысяч сомов и $8 тысяч 200. По предварительным данным, на электронном счете ранее находилось более миллиона сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 215 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.