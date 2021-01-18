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Происшествия

Три мешка камней с золотом. В Нарынском районе задержали незаконный груз

В Нарынском районе задержали мужчин, незаконно перевозящих камни с содержанием золота. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

По ее данным, 16 января в 5.50 остановлена автомашина «УАЗ». Во время проверки у жителей Нарынского района обнаружили три мешка камней, в составе которых есть частицы золота. Позже выяснилось, что камни были незаконно взяты с участка Көл-Төр джайлоо Солтон-Сары.

За рулем «УАЗ» был житель села Эмгекчил Нарынского района 23-летний К.Б., в салоне находились четверо парней — двое 22-летних и двое 21-летних.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. В рамках следствия назначены необходимые экспертизы.

пресс-службы УВД Нарынской области
Фото пресс-службы УВД Нарынской области. Мужчины незаконно перевозили камни с золотом

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180299/
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