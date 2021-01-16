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Происшествия

В Иссык-Атинском районе задержали мужчину за убийство бывшего сожителя матери

В Иссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве бывшего сожителя матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 15 января в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района из территориальной больницы сообщили о поступлении мужчины с ножевым ранением. Выехавшие сотрудники милиции установили личность пострадавшего — С.В., 1955 года рождения, который скончался от полученных телесных повреждений в реанимационном отделении.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 («Убийство») УК КР, начато досудебное производство.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В Иссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве бывшего сожителя матери

«Оперативники ОВД Иссык-Атинского района по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС сына сожительницы убитого мужчины Ф.Д., 1982 года рождения. По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между мужчинами. Кроме того, установлено, что убитый мужчина проживал в доме своей бывшей сожительницы с ее сыном и гражданским мужем», — отметили в ГУВД.

Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180225/
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