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Происшествия

В Чуйской области у иностранцев украли $40 тысяч

Инспекторы УОБДД Чуйской области задержали подозреваемых, укравших около $40 тысяч у граждан Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в Бишкеке 13 января граждане Таджикистана избили других иностранцев и отобрали у них деньги. На стационарном посту «Сосновка» был введен план «Перехват».

«Инспекторы остановили автомобиль Mercedes для проверки документов. В этот момент пассажиры и водитель сильно волновались и нервничали. Граждан задержали до приезда следственной оперативной группы. При личном досмотре у них были найдены деньги, происхождение которых они не могли объяснить», — сообщили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180064/
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