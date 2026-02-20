19:56
Происшествия

В Баткенской области оштрафовали девять иностранцев в рамках операции «Нелегал»

В Баткенской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» к административной ответственности привлечены девять иностранных граждан. Об этом сообщили в областном управлении внутренних дел.

Фото УВД Баткенской области. Оштрафовали девять иностранцев

По данным милиции, рейд прошел 17-19 февраля в Баткенском районе. В ходе проверки иностранцам, осуществляющим трудовую деятельность, разъяснили порядок пребывания на территории Кыргызстана и требования миграционного законодательства. Им также вынесли соответствующие предупреждения.

Квота на трудовую миграцию в Кыргызстане увеличена до 52 тысяч

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили, что в 2026 году для иностранных трудовых мигрантов предусмотрено 52 тысячи рабочих мест. В 2025-м первоначально выделено 25 тысяч квот, позже их увеличили до 42 тысяч.

Среди стран, запрашивающих трудовые квоты в КР, лидируют Китай, Индия, Турция и Пакистан.

С прошлого года распределение трудовых квот передано в ведение Министерства иностранных дел.
