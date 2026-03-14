Власть

Кабмин перераспределил полномочия по регулированию иностранной рабочей силы

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд своих решений для приведения их в соответствие с Указом президента № 268 от 19 сентября 2024 года «О мерах по оптимизации миграционных процессов». Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, уточнены полномочия Министерства иностранных дел и Министерства труда, социального обеспечения и миграции в сфере регулирования привлечения иностранной рабочей силы.

В частности, в положении о МИД закреплены новые функции. Теперь он будет:

  • регулировать процессы привлечения иностранной рабочей силы с учетом интересов внутреннего рынка труда;
  • формировать предложения по ежегодной квоте на привлечение иностранных работников и распределению этих квот;
  • вести учет иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на работу в КР;
  • проводить анализ, мониторинг и прогнозирование пребывания иностранных работников в стране.

Одновременно внесены изменения в положение о Минтруда, из которого исключены отдельные нормы, связанные с регулированием привлечения иностранной рабочей силы и учетом иностранных работников.

Таким образом, часть функций по регулированию трудовой миграции перераспределяется между государственными органами в рамках оптимизации миграционной политики.

Постановление вступит в силу через десять дней.
