Кабмин перераспределил полномочия по регулированию иностранной рабочей силы

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд своих решений для приведения их в соответствие с Указом президента № 268 от 19 сентября 2024 года «О мерах по оптимизации миграционных процессов». Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, уточнены полномочия Министерства иностранных дел и Министерства труда, социального обеспечения и миграции в сфере регулирования привлечения иностранной рабочей силы.
В частности, в положении о МИД закреплены новые функции. Теперь он будет:
- регулировать процессы привлечения иностранной рабочей силы с учетом интересов внутреннего рынка труда;
- формировать предложения по ежегодной квоте на привлечение иностранных работников и распределению этих квот;
- вести учет иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на работу в КР;
- проводить анализ, мониторинг и прогнозирование пребывания иностранных работников в стране.
Одновременно внесены изменения в положение о Минтруда, из которого исключены отдельные нормы, связанные с регулированием привлечения иностранной рабочей силы и учетом иностранных работников.
Таким образом, часть функций по регулированию трудовой миграции перераспределяется между государственными органами в рамках оптимизации миграционной политики.
Постановление вступит в силу через десять дней.