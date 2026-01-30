18:20
Происшествия

В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки

В Оше сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции выявили двух иностранных студентов, которые предъявляли водителям общественного транспорта поддельные чеки. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

Оба нарушителя обучаются в одном из медицинских вузов города. Молодые люди (2005 и 2006 годов рождения) доставлены в управление, где с ними провели профилактическую беседу.

Кроме того, совместно с преподавательским составом вуза проведена разъяснительная работа со всеми иностранными студентами. Им напомнили о необходимости строго соблюдать законы Кыргызстана, а также уважать местные традиции и нормы поведения.

В милиции призвали иностранцев не допускать нарушений законодательства.
