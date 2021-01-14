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Происшествия

Поиски 68-летней Натальи Глуховской прекращены. Пенсионерку убили

Волонтеры «Добровольного отряда спасателей» прекратили поиски 68-летней Натальи Глуховской в связи с ее гибелью. Об этом, не уточняя обстоятельств случившегося, 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.

Добровольного отряда спасателей
Фото Добровольного отряда спасателей

Пожилая женщина, как выяснилось, стала жертвой разбойного нападения. Информацию об этом редакции подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Сообщается, что в ее убийстве сознался ранее судимый 40-летний подозреваемый, о задержании которого накануне сообщала пресс-служба ГУВД Бишкека.

В конце октября 2020 года задержанный, пытаясь ограбить пенсионерку, нанес ей несколько ударов поленом по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После злоумышленник вывез ее труп в горы, облил растворителем и сжег.

Отмечается, что милицией он был задержан по факту убийства другого пенсионера и лишь на допросе признался в том, что лишил жизни еще и Наталью Глуховскую.

24.kg
Фото 24.kg. задержанный милицией 40-летний подозреваемый в убийстве

Поиски пожилой женщины, напомним, велись милицией и волонтерами с осени прошлого года. 25 октября она вышла из дома в селе Сокулук и пропала без вести.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179988/
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