Поиски 68-летней Натальи Глуховской прекращены. Пенсионерку убили

Волонтеры «Добровольного отряда спасателей» прекратили поиски 68-летней Натальи Глуховской в связи с ее гибелью. Об этом, не уточняя обстоятельств случившегося, 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.

Фото Добровольного отряда спасателей

Пожилая женщина, как выяснилось, стала жертвой разбойного нападения. Информацию об этом редакции подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Сообщается, что в ее убийстве сознался ранее судимый 40-летний подозреваемый, о задержании которого накануне сообщала пресс-служба ГУВД Бишкека.

В конце октября 2020 года задержанный, пытаясь ограбить пенсионерку, нанес ей несколько ударов поленом по голове. От полученных травм она скончалась на месте. После злоумышленник вывез ее труп в горы, облил растворителем и сжег.

Отмечается, что милицией он был задержан по факту убийства другого пенсионера и лишь на допросе признался в том, что лишил жизни еще и Наталью Глуховскую.

Фото 24.kg. задержанный милицией 40-летний подозреваемый в убийстве

Поиски пожилой женщины, напомним, велись милицией и волонтерами с осени прошлого года. 25 октября она вышла из дома в селе Сокулук и пропала без вести.