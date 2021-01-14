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Происшествия

Продавал машины без ведома их хозяев. Милиция задержала мошенника

Оперативники службы криминальной милиции МВД задержали гражданина, подозреваемого в крупных махинациях — обманывал доверчивых автовладельцев. Его жертвами осенью 2019 года стали несколько жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В середине ноября 2019-го в Бишкеке он обманным путем, под предлогом съездить по делам на пару часов, завладел автомашиной «Тойота Приус» стоимостью $13 тысяч 37-летнего гражданина, после чего скрылся. Причиненный автовладельцу материальный ущерб составляет более 908 тысяч сомов», — заявили в милиции.

Выяснилось, что в ноябре того же года злоумышленник продал машину за $5 тысяч 700. Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. После того как милиционеры изъяли автомобиль в качестве вещдока, новый владелец также обратился с заявлением в органы внутренних дел.

В декабре 2019-го в столице подозреваемый таким же образом завладел автомашиной марки Lexus RX 330 стоимостью $12 тысяч. Попросив машину на время, он продал ее за $7 тысяч и скрылся.

Задержанный причастен и к другим фактам мошенничества. В январе прошлого года на одном из рынков города, войдя в доверие предпринимателю, он завладел 20 тоннами мандаринов общей стоимостью больше 1 миллиона сомов и скрылся.

«Учитывая резонанс и характер совершенных преступлений, к дальнейшим оперативно-следственным мероприятиям подключились оперативники службы криминальной милиции МВД. В результате принятых оперативных мер по подозрению в серии мошеннических действий был задержан 38-летний Алимжанов Канатбек Алимжанович, он же Боконов Канатбек Алимжанович, уроженец Ошской области, житель столицы, ранее судимый. Операция по задержанию осуществлена оперативниками СКМ МВД в конце декабря 2020-го на территории Сокулукского района Чуйской области. Решением суда в отношении указанного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении МВД.

Оперативники и следователи предполагают, что граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанного, может быть больше, в том числе и в других регионах Кыргызстана.

Служба криминальной милиции МВД просит пострадавших от рук злоумышленника обращаться по следующим номерам телефонов: 0312266261, 0703000570.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179931/
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