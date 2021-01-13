В одной из больниц Узгена произошел пожар. МЧС сообщило подробности

В одной из частных клиник Узгена, расположенной на территории районной больницы, произошел пожар. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МЧС. В результате ЧП один человек пострадал.

«Звонок на пульт дежурного поступил в 18.09. Для ликвидации пожара были привлечены три пожарных расчета. Огонь был локализован в 19.02. В 21.42 пламя полностью потушили. В результате происшествия 74-летний мужчина получил ожоги второй степени. Его состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Также из клиники пожарными были эвакуированы 13 человек. Причина возгорания выясняется», — сообщили в МЧС.

Отмечается также, что сгорела деревянная крыша здания площадью 150 квадратных метров и 151 квадратный метр внутренней отделки клиники — 16 палат.