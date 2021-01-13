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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего жителя Сокулукского района

Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего жителя Сокулукского района. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его информации, убийство произошло в городе Шопокове в конце 2020 года.

«30 декабря в ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на одной из улиц в Шопокове. У погибшего выявлено повреждение черепа, ожоги грудной клетки и обморожение. В ходе следствия установлена личность погибшего, им оказался 20-летний местный житель», — сообщили в ГУВД.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Сокулукского района.

Задержанный водворен в ИВС. Выясняются обстоятельства происшествия. Досудебное производство продолжается.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего жителя Сокулукского района

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179809/
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