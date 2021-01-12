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В Иркутске задержали кыргызстанца с поддельными документами

В Иркутске задержали кыргызстанца с поддельными документами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По ее данным, с 4 по 10 января сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России проверили соблюдение миграционного законодательства в городе Иркутске.

В ходе мероприятия правоохранители проверили законность пребывания в России 208 иностранных граждан. По итогам выявили шесть фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Составили 45 административных протоколов.

Кроме того, задержали 42-летнего гражданина Кыргызстана, который предъявил отрывную часть бланка уведомления о прибытии, похожую на подделку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179614/
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