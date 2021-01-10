В Сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего сегодня в Караколе

В Сети появились кадры последствий взрыва газового баллона, произошедшего сегодня в Караколе в точке быстрого питания. На фотографиях видны разрушенные прилавки, разбросанные остатки обгоревшей еды и два баллона, один из которых со следами взрыва.

Сообщение о возгорании в одной из каракольских точек фастфуда на улице Горького, напомним, поступило в МЧС сегодня в 15.16, в 15.42 огонь был полностью потушен. В результате взрыва погибла 20-летняя девушка. Еще шесть человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. По факту случившегося начато расследование.

Отметим, что 4 января схожее происшествие произошло в Таласской области. В результате взрыва в точке быстрого питания пострадали 11 человек, 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела.