19:11
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Происшествия

В Сети появились кадры последствий взрыва, произошедшего сегодня в Караколе

В Сети появились кадры последствий взрыва газового баллона, произошедшего сегодня в Караколе в точке быстрого питания. На фотографиях видны разрушенные прилавки, разбросанные остатки обгоревшей еды и два баллона, один из которых со следами взрыва.

Сообщение о возгорании в одной из каракольских точек фастфуда на улице Горького, напомним, поступило в МЧС сегодня в 15.16, в 15.42 огонь был полностью потушен. В результате взрыва погибла 20-летняя девушка. Еще шесть человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы. По факту случившегося начато расследование.

Отметим, что 4 января схожее происшествие произошло в Таласской области. В результате взрыва в точке быстрого питания пострадали 11 человек, 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179393/
просмотров: 1195
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Каракола в точке быстрого питания произошел взрыв. Погибла девушка
Как вести себя при отравлении угарным газом. Советы от МЧС
В Ноокатском районе в пожаре сгорели корова и теленок
На перевале Тоо-Ашуу полностью сгорела большегрузная машина
Несоблюдение норм пожарной безопасности. Названа причина пожара в точке фастфуда
Пожар в точке фастфуда: 32-летняя женщина получила 82 процента ожогов тела
Пожар в точке фастфуда в Таласской области потушен
Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Таласе горит точка фастфуда. Пострадали девять человек
В Кызыл-Кие в квартире обнаружили труп мужчины
Популярные новости
Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в&nbsp;милицию Депутат Жанар Акаев избил свою жену. Она написала заявление в милицию
Вымогательство $250&nbsp;тысяч. Задержанными оказались Мелис Аспеков и&nbsp;Улан Джураев Вымогательство $250 тысяч. Задержанными оказались Мелис Аспеков и Улан Джураев
Мошенничество на&nbsp;$600&nbsp;тысяч. Пострадавших просят обратиться в&nbsp;Финпол Мошенничество на $600 тысяч. Пострадавших просят обратиться в Финпол
В&nbsp;Бишкеке учителя школы подозревают в&nbsp;развратных действиях В Бишкеке учителя школы подозревают в развратных действиях
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
19:10
На 18.00 явка избирателей на референдум составила 33,08 процента На 18.00 явка избирателей на референдум составила 33,08...
19:04
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
19:01
На 18.00 на выборах президента проголосовало 33 процента избирателей
19:00
В Южной Корее голосование завершилось. Лидирует Садыр Жапаров
19:00
Кыргызстанцы разочарованы в выборах. Политолог о низкой явке избирателей