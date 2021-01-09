Опубликовано видео задержания Мелиса Аспекова и Улана Джураева

Сотрудники АКС ГКНБ за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу» задержали Мелиса Аспекова и Улана Джураева. Опубликовано видео задержания, а также обыска в доме у одного из активистов.

Как отмечается, с заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство госпредприятия. Указано, что Мелис Аспеков и Улан Джураев грозили митингами руководству ГП.

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«В ходе следствия было установлено, что граждане М.А. и У.Д. под угрозой возможного проведения проверки деятельности указанного госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организации митингов против руководства отмеченного госпредприятия стали вымогать $250 тысяч», — сообщают в комитете.