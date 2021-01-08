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Сюжет: Насилие над детьми

В Бишкеке учителя школы подозревают в развратных действиях

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 4 января в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась гражданка С.Ж. Она просила принять меры в отношении гражданина И.А. Последний, являясь преподавателем в одной из городских школ, домогался ее несовершеннолетнего, 15-летнего, сына.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР. Сотрудники криминальной милиции УВД Октябрьского района получили видеоматериалы, где зафиксированы развратные действия 36-летнего И.А. Он был задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца», — отметили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179186/
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