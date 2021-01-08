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Происшествия

Патрульные задержали подозреваемого в изнасиловании

Фото пресс-службы УПСМ. Задержан подозреваемый в изнасиловании

Сотрудники Патрульной службы милиции задержали мужчину по подозрению в совершении изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

В ночь на 8 января 2021 года на пульт 102 поступило сообщение об изнасиловании. По приезде на место вызова работники УПСМ обнаружили 61-летнюю женщину. Она рассказала, что 7 января примерно в 23.30 к ней в дом ворвался сосед и изнасиловал ее.

«После мужчина скрылся в неизвестном направлении. Экипаж УПСМ по горячим следам задержал подозреваемого. Им оказался 43-летний С.Ж., которого передали в следственную службу УВД Свердловского района», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179185/
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