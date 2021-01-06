В Узбекистане 12 человек отравились водкой из Кыргызстана, двое из них погибли. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру РУз.



Районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового отравления людей алкоголем.

В Минздраве КР отметили, что департамент госсанэпиднадзора начал расследование.

«В территориальный центр профилактики заболеваний и государственного санэпиднадзора направлено служебное письмо с поручением провести соответствующие мероприятия по выявлению фальсифицированной алкогольной продукции. Специалисты центра проводят контрольно-надзорные мероприятия на производстве», — сказали в ведомстве.