Обгоревший труп в Кара-Жыгаче. Милиция прекратила дело

Досудебное производство по факту обнаружения обгорелого трупа мужчины в селе Кара-Жыгач прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Погибшим оказался 61-летний житель села Кара-Жыгач.

«Для установления причины смерти и наличия телесных повреждений назначались необходимые экспертизы. Допрошены все лица, имеющие непосредственное отношение к делу. Установлено, что Э.Б. до этого пытался повеситься, но его остановили. Также выяснилось, что мужчина за день до смерти приобрел бензин у соседей. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, других повреждений, кроме ожоговых ран, на теле не было обнаружено. Смерть мужчины наступила от ожогового шока», — рассказали редакции.

Напомним, что в октябре в селе Кара-Жыгач местные жители обнаружили обгоревшее тело мужчины. Недалеко от места обнаружения трупа нашли машину «Мерседес-Бенц». По факту милиция возбудила уголовное дело.