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Происшествия

Падение девушки со второго этажа. Экспертиза не подтвердила вину подозреваемого

Жительница Кара-Балты, 19-летняя Нина Манаева, которую якобы сбросили со второго этажа, была пьяная, а экспертиза не подтвердила виновность подозреваемого. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, заявительница сообщала, что с подозреваемым знакома около двух лет, жила с ним пять месяцев в 2019 году.

«14 февраля 2020-го после празднования своего дня рождения девушка поехала к бывшему сожителю, из-за возникшей ссоры, по ее словам, он выбросил потерпевшую с балкона. Допрошенные соседи указали, что не слышали и не видели драку. Допрошенный подозреваемый Э.Н. дал показания и сказал, что не причастен к падению женщины, потому что в этот момент находился в уборной», — проинформировали в ведомстве.

Экспертиза не показала повреждения, характерные для борьбы или самообороны на теле потерпевшей. В ходе дальнейших мероприятий на основании всех собранных материалов досудебное производство прекратили за отсутствием состава преступления.

Ранее жительница Кара-Балты, 19-летняя Нина Манаева обратилась к исполняющему обязанности президента страны с целью привлечения к уголовной ответственности насильника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178792/
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