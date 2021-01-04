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25 лет двойной жизни. Как в Кыргызстане ловили подозреваемого в экстремизме

Фото Юрия Кузьминых. Подозреваемый в экстремизме и убийстве Нодирбек Ганиев

Почти четверть века по поддельному паспорту скрывался в Чуйской области гражданин Узбекистана Нодирбек Ганиев. На родине его подозревают в убийстве с особой жестокостью. У кыргызстанских милиционеров к этому человеку также накопилось немало вопросов. Его подозревают в распространении экстремистских идей «Хизб ут-Тахрира».

«Его разрабатывали около двух лет. Спросите, почему так долго? — говорит начальник отдела по борьбе с экстремизмом 10-го управления МВД Рысбек Дуйшенбаев. — Все просто: живя в Кыргызстане по поддельному паспорту Дилмуроджона Рахматуллаева, он старался вести добропорядочный образ жизни. Здесь у него появилась семья, двое маленьких детей. Зарабатывал торговлей овощами на рынке. Но, как оказалось, мужчина вел двойную жизнь».

Еще шесть лет назад в Кара-Балте стала пропадать молодежь. Парни и девушки уезжали учиться за границу, но все оказывались в Сирии.

— У нас была информация, что к нелегальной отправке причастны местные экстремисты. Среди них был и наш фигурант. Но тогда доказать его причастность не удалось. Теперь после ареста мы непременно вернемся к тому уголовному делу, — говорит полковник милиции.

Борцы с экстремизмом уже выяснили, что задержанный причастен к убийству в узбекском городе Хакулабаде в декабре 1995 года. В местную больницу в тяжелом состоянии доставили сильно избитого мужчину. Не приходя в сознание, он скончался.

Узбекские стражи порядка практически сразу вышли на след предполагаемого преступника. Но задержать его тогда не удалось.

Нодирбек Ганиев с помощью родственников нелегально пересек границу с Кыргызстаном. Почти год скрывался в Ошской области.

Все это время вел скрытый образ жизни. Единственной, с кем иногда общался по телефону, была мама. Звонил в крайних случаях, соблюдая все меры предосторожности.

6 ноября 1996 года мать Нодирбека приехала в Джалал-Абадскую область. В Ноокенском районе она вошла в сговор с работниками паспортного отделения и выправила сыну кыргызский паспорт. В настоящее время в отношении лиц, выдавших поддельный паспорт, начали расследование.

Так в 1996-м в Кара-Балте появился Дилмуроджон Рахматуллаев. По словам оперативников, именно тогда, почувствовав себя в безопасности, он стал пропагандировать идеи экстремизма и терроризма.

Когда его активность попала в поле зрения борцов с экстремизмом, Ганиев ушел на нелегальное положение.

— В месяц он менял по несколько съемных квартир. Мы только установим его местонахождение, а там его и след простыл. Было такое, что съезжал он за пару часов до нашего появления. Мы бросили все силы на отработку его связей. Была вероятность, что он постарается покинуть Кыргызстан и перебраться в Казахстан или Россию. Но для этого нужны было время и новые документы. На днях мы получили информацию, что мужчина скрывается у своего знакомого. Вел он себя крайне осторожно. На улицу практически не выходил. Пока хозяин дома находился на работе, Нодирбек присматривал за его маленькими детьми, — рассказали оперативники, участвовавшие в этой операции. — Мы стали готовиться к его аресту. Устраивать штурм дома с привлечением бойцов милицейского спецназа было нельзя, чтобы не рисковать детьми.

О всех тонкостях операции сыщики не говорят. Но финал этой двухлетней криминальной истории прошел без эксцессов и осложнений. Подозреваемого выманили на улицу, где и арестовали.

В последних числах декабря 2020 года Первомайский районный суд Бишкека в отношении Нодирбека Ганиева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Оперативники признались: беглец последние месяцы профессионально заметал следы пребывания в Кыргызстане. Он уничтожил паспорт, водительское удостоверение, запрещенную литературу.

Следственные органы возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы и проживание по поддельному паспорту. Беглецом активно интересуются и представители узбекских спецслужб. Решается вопрос об экстрадиции Нодирбека Ганиева на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178746/
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