Гражданин Кыргызстана предложил взятку сотруднику таможни на Алтае

Гражданина Кыргызстана осудили за дачу взятки сотруднику таможни в Алтайском крае. Об этом пишет издание «вРубцовске.ру».

По его данным, в сентябре 2020 года на территории Горнякского таможенного поста в городе Горняке проверили автомобиль «ДАФ» с прицепом, который перевозил продукцию из КР в Новосибирск.

Во время досмотра кыргызстанец предложил должностному лицу Алтайской таможни 15 тысяч рублей за ускорение процедуры контроля.

Гражданин задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности Алтайской таможни после передачи денег.

В ходе предварительного следствия гражданин КР полностью признал вину. Ему назначен штраф.