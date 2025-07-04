Кыргызстан присоединился к международному договору по перевозке опасных грузов

Кабинет министров КР принял постановление о присоединении к международному соглашению по перевозке опасных грузов, которое было подписано 30 сентября 1957 года в Женеве.

Это соглашение регулирует безопасную международную транспортировку опасных грузов по дорогам и направлено на минимизацию рисков при их перевозке.

Кроме того, Министерство иностранных дел обязано официально уведомить ООН о присоединении Кыргызстана к соглашению, направив соответствующую ноту Генеральному секретарю.

Постановление вступит в силу через 15 дней.