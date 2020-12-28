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Происшествия

В Иссык-Кульской области за три дня задержали 59 пьяных водителей

В Иссык-Кульской области за три дня задержали 59 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, на всей территории региона усилили режим контроля над пьяными водителями. С 24 по 26 декабря выявили около 1 тысячи нарушений правил дорожного движения и задержали 59 пьяных водителей за рулем. Каждого оштрафовали на 17 тысяч 500 сомов.

Из выявленных нарушений правил дорожного движения в 413 случаях водители не соблюдали скоростной режим, а в 236 проигнорировали требования дорожных знаков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178237/
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