В Иссык-Кульской области за три дня задержали 59 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, на всей территории региона усилили режим контроля над пьяными водителями. С 24 по 26 декабря выявили около 1 тысячи нарушений правил дорожного движения и задержали 59 пьяных водителей за рулем. Каждого оштрафовали на 17 тысяч 500 сомов.

Из выявленных нарушений правил дорожного движения в 413 случаях водители не соблюдали скоростной режим, а в 236 проигнорировали требования дорожных знаков.