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Происшествия

Пьяный водитель два раза сбегал от инспекторов. Его догнали в Бооме

Пьяный водитель два раза сбегал от инспекторов на Иссык-Куле. Об этом сообщили инспекторы ГУОБДД.

Инцидент произошел 30 мая. На выезде из города Балыкчи в сторону Боомского ущелья автоинспекторы остановили автомобиль Kia Morning, но водитель не подчинился и уехал. Более 10 километров за ним ехали сотрудники УОБДД. Его удалось остановить. 

Когда водитель вышел из машины, начал вести себя неадекватно, матерился и оказывал сопротивление. Мужчина отказывался предъявлять документы и опять убежал от инспекторов. 

При помощи второго экипажа его удалось остановить в Боомском ущелье. В наркологии выяснилось, что водитель пьян.

По данным пресс-службы ГУОБДД, водитель ранее был оштрафован за езду в нетрезвом состоянии. Теперь суд должен лишить его водительского удостоверения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331131/
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