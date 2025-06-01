Пьяный водитель два раза сбегал от инспекторов. Его догнали в Бооме

Пьяный водитель два раза сбегал от инспекторов на Иссык-Куле. Об этом сообщили инспекторы ГУОБДД.

Инцидент произошел 30 мая. На выезде из города Балыкчи в сторону Боомского ущелья автоинспекторы остановили автомобиль Kia Morning, но водитель не подчинился и уехал. Более 10 километров за ним ехали сотрудники УОБДД. Его удалось остановить.

Когда водитель вышел из машины, начал вести себя неадекватно, матерился и оказывал сопротивление. Мужчина отказывался предъявлять документы и опять убежал от инспекторов.

При помощи второго экипажа его удалось остановить в Боомском ущелье. В наркологии выяснилось, что водитель пьян.

По данным пресс-службы ГУОБДД, водитель ранее был оштрафован за езду в нетрезвом состоянии. Теперь суд должен лишить его водительского удостоверения.