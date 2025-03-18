В Иссык-Кульской области задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

В Иссык-Кульской области на автодороге Балыкчи — Ананьево — Каракол вблизи села Чон-Орукту задержан гражданин, подозреваемый в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Отмечается, что у задержанного 1992 года рождения обнаружены и изъяты 76 спичечных коробков с наркотическим веществом. По итогам судебно-химической экспертизы подтверждено, что изъятое вещество является гашишем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Решением Каракольского городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Ведется следствие.