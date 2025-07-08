В Бишкеке за пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании

В Бишкеке за вождение в пьяном виде задержали бывшего гендиректора одной из сотовых компаний. Об этом сообщили источники 24.kg в управлении Патрульной службы милиции.

По их данным, автомобиль Gelandewagen остановили ночью 6 июля на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова (Советская). Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза позже это подтвердила.

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По данным источников, задержание оформили, автомобиль поставлен на штрафстоянку, а дело направили в суд для рассмотрения вопроса о лишении водительского удостоверения.

Как отмечается, задержанным оказался бывший генеральный директор одной из сотовых компаний Нурлан Мамытов.