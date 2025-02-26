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За два года почти 18 тысяч кыргызстанцев лишены права водить авто

По всему Кыргызстану с начала ужесточения наказания за управление авто в нетрезвом состоянии права водить лишены 17 тысяч 928 человек. Об этом 24.kg рассказал глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Байказы Айтикул уулу.

Напомним, с 8 марта 2023 года в Кыргызстане вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, согласно которым человек, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии, судом лишается права на вождение авто на один год. При повторном нарушении прав лишают на три года.

Раньше за подобное нарушение водителей штрафовали на 17 тысяч сомов.

«В рамках этого закона с 8 марта 2023 года по сегодняшний день по всей стране 17 тысяч 928 человек, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, были лишены водительского удостоверения», — отметил Байказы Айтикул уулу.

Кроме того, милиционер добавил, что могут быть приняты новые поправки, увеличивающие сроки лишения водительского удостоверения за управление авто в нетрезвом состоянии – на два года при первом нарушении и на четыре года при повторном. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321122/
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