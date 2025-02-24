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Происшествия

За выходные 136 пьяных водителей выявили в Бишкеке

В столице за три дня автоинспекторы выявили 136 пьяных водителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.

Рейд «За рулем» прошел с 21 по 23 февраля. Всего за это время выявили 3 тысячи 344 нарушения ПДД:

  • 136 водителей автоинспекторы остановили за управление машиной в нетрезвом состоянии;
  • 38 водителей оштрафовали за тонированные передние боковые и лобовое стекла без разрешения;
  • 37 водителей наказали за нарушения правил обгона или маневрирования с выездом на встречную полосу движения;
  • 114 водителей оштрафовали за управление авто без документов.

Всего на штрафстоянку водворили 725 автомобилей.

В УПСМ напомнили, что основной целью рейда были выявление пьяных водителей и профилактика нарушений ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320858/
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