За выходные 136 пьяных водителей выявили в Бишкеке

В столице за три дня автоинспекторы выявили 136 пьяных водителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.

Рейд «За рулем» прошел с 21 по 23 февраля. Всего за это время выявили 3 тысячи 344 нарушения ПДД:

136 водителей автоинспекторы остановили за управление машиной в нетрезвом состоянии;

38 водителей оштрафовали за тонированные передние боковые и лобовое стекла без разрешения;

37 водителей наказали за нарушения правил обгона или маневрирования с выездом на встречную полосу движения;

114 водителей оштрафовали за управление авто без документов.

Всего на штрафстоянку водворили 725 автомобилей.

В УПСМ напомнили, что основной целью рейда были выявление пьяных водителей и профилактика нарушений ПДД.