На Иссык-Куле милиционеры спасли тонущего мальчика

Сотрудники туристско-экологической милиции Иссык-Кульского областного управления внутренних дел спасли тонущего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс- службе УВД области.

По ее данным, инцидент произошел во время отдыха на берегу озера, когда ребенок не смог самостоятельно выбраться из воды. Благодаря оперативным действиям милиционеров удалось предотвратить трагедию.

Родители мальчика выразили глубокую благодарность сотрудникам правоохранительных органов за проявленную ответственность.

УВД Иссык-Кульской области призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на воде.