На Иссык-Куле спасли рабочих, унесенных ветром в открытое озеро

В дежурную часть ОВД Тонского района 8 июля около 16.30 поступило сообщение о чрезвычайной ситуации: в селе Каджи-Сай группа из восьми рабочих, занимавшихся строительством пирса пансионата «Бустан», оказалась в бедственном положении. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, во время выполнения работ на понтоне над поверхностью озера сильный порывистый ветер вызвал волну, которая унесла понтон с людьми на расстояние 3–4 километра от берега.

Информация была зарегистрирована в ЖУИ, и к месту происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа ОВД Тонского района, сотрудники туристическо-экологической милиции и спасатели МЧС.

Благодаря слаженным действиям всех служб спасательная операция прошла оперативно и успешно. При помощи моторной лодки туристическо-экологической милиции сотрудники благополучно доставили всех восьмерых на берег. Никто из рабочих не пострадал.

УВД Иссык-Кульской области напоминает: в условиях переменчивой погоды при проведении работ на водоемах необходимо строго соблюдать меры безопасности и учитывать прогнозы синоптиков.