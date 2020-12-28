13:39
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Происшествия

Напечатал права на принтере. В Питере задержали водителя такси из Кыргызстана

В Санкт-Петербурге задержали водителя такси из Кыргызстана с поддельными правами. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инспекторы дорожно-патрульной службы приехали оформлять ДТП в Приморском районе, однако подлинность водительского удостоверения водителя «Яндекс.Такси» вызвала у них большие сомнения. Его напечатали на струйном принтере.

«За поддельные права мигранту светит уголовное дело. Как мужчину с таким удостоверением взяли в службу такси — вопрос отдельный», — пишет «Комсомольская правда».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178226/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца, пытавшегося с пистолетом ограбить банк, задержали в Москве
В Москве задержаны кыргызстанцы, вымогавшие деньги у соотечественников
В Москве во время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана
Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
Кыргызстанка и гражданин Узбекистана воровали алкоголь в магазинах России
В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на голове
В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в домогательствах к школьнице
Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Мигрантам вновь увеличили срок пребывания в России без продления документов
Популярные новости
В&nbsp;Москве во&nbsp;время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана В Москве во время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана
УВД Иссык-Куля: Сообщение о&nbsp;массовых беспорядках в&nbsp;Караколе&nbsp;&mdash; фейк УВД Иссык-Куля: Сообщение о массовых беспорядках в Караколе — фейк
Найдена семья, без вести пропавшая в&nbsp;горах в&nbsp;сентябре Найдена семья, без вести пропавшая в горах в сентябре
В&nbsp;Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка В Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка
Бизнес
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
28 декабря, понедельник
13:37
Главу Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева отпустили под домашний арест Главу Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева отпусти...
13:24
Для фермеров Кыргызстана в Telegram создали бот «Дыйкан Дос»
13:17
Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживают рейсы
13:17
Работайте лучше. Талант Мамытов потребовал ускорить внедрение электронных услуг
13:02
Выборы президента. Одна из агитаторов Садыра Жапарова написала жалобу в ЦИК