Напечатал права на принтере. В Питере задержали водителя такси из Кыргызстана

В Санкт-Петербурге задержали водителя такси из Кыргызстана с поддельными правами. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инспекторы дорожно-патрульной службы приехали оформлять ДТП в Приморском районе, однако подлинность водительского удостоверения водителя «Яндекс.Такси» вызвала у них большие сомнения. Его напечатали на струйном принтере.

«За поддельные права мигранту светит уголовное дело. Как мужчину с таким удостоверением взяли в службу такси — вопрос отдельный», — пишет «Комсомольская правда».