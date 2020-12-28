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Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона

Генеральная прокуратура выявила факт заключения невыгодного контракта со стороны Минздрава на сумму более $1 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

«Установлено, что отдельные должностные лица министерства при осуществлении закупок консультационных услуг на проведение аудита за период 2014-2019 годы, злоупотребляя своим должностным положением, предусмотрев на закупку данных услуг завышенную сумму без проведения соответствующего мониторинга, предоставили незаконные преимущества для ОсОО «D.&T.» и заключили с ним заведомо невыгодные для государства контракты на общую сумму $1 миллион 60 тысяч 730», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без проведения тендера на счет компании были переведены 63 миллиона 804 тысячи 432 сома. Генеральной прокуратурой возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178211/
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