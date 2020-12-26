11:17
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Происшествия

УВД Иссык-Куля: Сообщение о массовых беспорядках в Караколе — фейк

Распространяемая информация о массовых беспорядках в Караколе не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в ночь на 26 декабря в социальных сетях начали распространять видео о том, что якобы в Караколе происходят массовые беспорядки. Однако обстановка в областном центре спокойная и стабильная.

«Что касается видео, то 25 декабря примерно в 19.45 в милицию города поступило телефонное сообщение о том, что возле городского парка Победы собирается группа молодежи и нарушает общественный порядок. Правоохранители выехали на место и поговорили с молодыми людьми. В ОВД доставили 14 человек и провели разъяснительную беседу», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178100/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Публикация в Facebook. Проигравшая в суде заявительница вновь хочет судиться
Полпред на Иссык-Куле раскритиковал состояние внутренних дорог облбольницы
На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook
Из Иссык-Куля выловили еще 30 километров браконьерских сетей
Депутат Торобай Зулпукаров просит СМИ не распространять фейковую информацию
Авария на горнолыжке «Каракол». Администрацию базы обвиняют в халатности
Иссык-Кульская область. В школах холодно, профилактики COVID-19 нет
Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов
Найден мужчина, сливавший кровь от забоя скота в реку Каракол
У каждого имеется около 200 аккаунтов. О работе фабрики троллей рассказали СМИ
Популярные новости
В&nbsp;Москве во&nbsp;время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана В Москве во время секса скончалась беременная уроженка Кыргызстана
Найдена семья, без вести пропавшая в&nbsp;горах в&nbsp;сентябре Найдена семья, без вести пропавшая в горах в сентябре
В&nbsp;Кыргызстане ищут целую семью. Выехали в&nbsp;горы и&nbsp;не&nbsp;вернулись В Кыргызстане ищут целую семью. Выехали в горы и не вернулись
Вымогательство 380 тысяч сомов. Один из&nbsp;подозреваемых&nbsp;&mdash; борец Роман Царев Вымогательство 380 тысяч сомов. Один из подозреваемых — борец Роман Царев
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
26 декабря, суббота
11:08
Артем Новиков пообещал поддерживать предпринимателей в Джалал-Абадской области Артем Новиков пообещал поддерживать предпринимателей в ...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 декабря
10:43
Права человека. Республиканский центр МВД и НЦПП будут сотрудничать
10:38
УВД Иссык-Куля: Сообщение о массовых беспорядках в Караколе — фейк
10:23
ГКНБ: Верховный суд и Совет судей проявили предвзятость в деле Гульбары Калиевой