Распространяемая информация о массовых беспорядках в Караколе не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в ночь на 26 декабря в социальных сетях начали распространять видео о том, что якобы в Караколе происходят массовые беспорядки. Однако обстановка в областном центре спокойная и стабильная.

«Что касается видео, то 25 декабря примерно в 19.45 в милицию города поступило телефонное сообщение о том, что возле городского парка Победы собирается группа молодежи и нарушает общественный порядок. Правоохранители выехали на место и поговорили с молодыми людьми. В ОВД доставили 14 человек и провели разъяснительную беседу», — проинформировали в ведомстве.