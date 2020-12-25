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Происшествия

Найдена семья, без вести пропавшая в горах в сентябре

Семья Николая Дививи, разыскиваемая милицией и волонтерами, нашлась. Об этом 24.kg сообщила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«Выяснилось, что они потеряли телефон и поэтому не могли выйти на связь. Увидев ориентировки в СМИ, на нас вышел человек, который их знает. Он приехал к ним, и Давиви смог позвонить матери. Информация о том, что они находятся в горах на заработках, подтвердилась. Жена Николая родила. С ними все нормально», — рассказала Клевакова.

добровольного отряда спасателей
Фото добровольного отряда спасателей

Накануне, напомним, стало известно о розыске семьи, без вести пропавшей в конце сентября. 34-летний Николай Дививи вместе с женой, которая была на последних сроках беременности, и тремя детьми, 11, 6 и 5 лет, выехал в горы в район между Ошской и Джалал-Абадской областями и пропал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177986/
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