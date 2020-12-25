Задержана мошенница, обманувшая женщину на 4 миллиона сомов

Сотрудники ОВД Сокулукского района задержали 58-летнюю мошенницу, обманувшую на 4 миллиона сомов жительницу Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«12 декабря в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась 61-летняя жительница Джалал-Абадской области. Женщина сообщила, что ее обманули на сумму больше 4 миллионов сомов, обещая продать земельные участки, расположенные на территории Сокулукского района Чуйской области», — сообщили в ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 58-летняя подозреваемая задержана и водворена в ИВС.