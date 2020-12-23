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Происшествия

В Нижней Ала-Арче произошла массовая драка. Подозреваемых задержали

В Нижней Ала-Арче произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Сейчас».

На кадрах видно, как одного парня, который выходил на улицу, ударил неизвестный мужчина. Далее началась драка.

«Двое парней пытались отбиться от толпы ребят, которые оказались сыновьями мужчины. Но не смогли. Те насильно увезли их к себе домой и продолжили издевательство до самого утра. Автор утверждает, что утром старший из избивавших лично позвонил матерям пострадавших и попросил приехать. По приезде они получили не только избитых пацанов, но и интересные разговоры: инициатор конфликта рассказал о своих связях с криминальным миром и что он работает в айыл окмоту, а его жена — депутат айыльного кенеша, и теперь он «лично будет контролировать парней», — написано в телеграм-канале.

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что по факту избиения двух молодых парней в Аламединском районе задержали подозреваемых.

«В милицию с заявлением обратились двое 19-летних молодых людей. Они просили принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 декабря текущего года в промежуток времени с 03.00 до 4.00 из-за возникшей ссоры нанесли им телесные повреждения около одного из магазинов, расположенных в селе Нижняя Ала-Арча. В результате молодые ребята были доставлены в территориальную больницу. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 266 «Хулиганство» УК КР. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 49-летний мужчина и его 23-летний сын. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177685/
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