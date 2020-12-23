10:03
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Вымогательство денег у депутата. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Подозреваемого в вымогательстве денег у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Уточняется, что следствие просило взять А.Т. под стражу. Однако суд принял другое решение.

Напомним, в Бишкеке был задержан мужчина, вымогавший у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева деньги якобы за то, чтобы прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него. По некоторым данным, подозреваемый представлялся помощником Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177637/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан сотрудник Сокулукского ОВД
В ГУВД рассказали подробности вымогательства денег у Кубанычбека Жумалиева
Вымогательство у депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова
У депутата парламента Кубанычбека Жумалиева вымогали $160 тысяч
Вымогательство взятки. ГРС опровергает задержание сотрудников ГУ «Унаа»
Сотрудники ГУ «Унаа» и автошкол вымогали деньги с курсантов за сдачу экзамена
Вымогал у женщины $2 тысячи. Подозреваемого задержали
По факту вымогательства в Баткенской области задержали троих подозреваемых
В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес
В Кербене задержан 27-летний рэкетир, обложивший данью предпринимателя
Популярные новости
В&nbsp;жуткой аварии возле Токмака погибли восемь человек В жуткой аварии возле Токмака погибли восемь человек
Вымогательство у&nbsp;депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова Вымогательство у депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова
В&nbsp;Сети появилось видео момента взрыва в&nbsp;бишкекском оружейном магазине В Сети появилось видео момента взрыва в бишкекском оружейном магазине
Пожар в&nbsp;оружейном магазине в&nbsp;Бишкеке. Один погиб, трое пострадали Пожар в оружейном магазине в Бишкеке. Один погиб, трое пострадали
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
23 декабря, среда
10:00
В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 79 659 В Кыргызстане выявили 230 случаев COVID-19 и пневмонии....
10:00
Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?
09:55
Вымогательство денег у депутата. Подозреваемого отпустили под домашний арест
09:46
В Ак-Суйском районе дерево насмерть задавило 34-летнего мужчину
09:46
Изнасилование девочки в Токмаке. Подозреваемого водворили в ИВС