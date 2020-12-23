Вымогательство денег у депутата. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Подозреваемого в вымогательстве денег у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Уточняется, что следствие просило взять А.Т. под стражу. Однако суд принял другое решение.

Напомним, в Бишкеке был задержан мужчина, вымогавший у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева деньги якобы за то, чтобы прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении него. По некоторым данным, подозреваемый представлялся помощником Садыра Жапарова.