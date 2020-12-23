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В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на голове

В городе Приозерске Ленинградской области России нашли труп мужчины с пакетом на голове и связанными ногами. Об этом сообщает Piter.TV.

По его данным, сообщение о том, что обнаружено тело, поступило по телефону в полицию по Приозерскому району Ленобласти 21 декабря. Его нашли в погребе дома.

В ходе выезда на полу справа от входа обнаружен лежащий на животе труп ранее пропавшего без вести 45-летнего кыргызстанца. Он работал крановщиком.

Уточняется, что на трупе обнаружена рана в области головы, также были связаны ноги. С места изъяты белая нить, которой были связаны ноги, и белый пакет.

По подозрению в убийстве задержан 52-летний местный житель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177635/
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