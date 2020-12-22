Пограничники пресекли незаконный перегон скота через госграницу

Пограничники пресекли незаконный перегон скота в ущелье Чункур-Ашуу Таласского района через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее данным, пограничники совместно с сотрудниками МВД обнаружили двух граждан, которые пытались незаконно вне пункта пропуска перегнать лошадей через госграницу из Кыргызстана в Казахстан. По словам одного из задержанных, хозяин табуна за денежное вознаграждение попросил их перегнать лошадей через границу.

В ходе задержания граждане оказали сопротивление и сбежали. Позже один из них добровольно явился с повинной к пограничникам и сотрудникам МВД. После оформления соответствующих документов задержанного и лошадей передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.