В России задержали кыргызстанца, которого разыскивали за мошенничество на родине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в 2015 году 53-летний гражданин С.Ш. сговорился с сообщниками и взял 350 тысяч сомов у пострадавшего и скрылся. До этого мужчина обещал, что средства пойдут на открытие банка.

Его разыскивали по статье 204 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» УК КР.

Инициатор розыска ОВД Кадамджайского района уведомлен о задержании подозреваемого.