В Бишкеке мужчина изнасиловал и убил свою двоюродную сестру

В Бишкеке мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двоюродной сестры, приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил старший помощник прокурора Первомайского района Бакыт Доктурбеков.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд столицы.

«Обвиняемый распивал в кафе с друзьями спиртные напитки, затем уснул на улице. Проснувшись, мужчина решил пойти домой. Поднявшись на второй этаж, он увидел, что в комнате спит его двоюродная сестра. Воспользовавшись тем, что рядом никого нет, он стал раздевать родственницу. Когда она стала сопротивляться, он закрыл ей рот одеялом и избил. Обвиняемый изнасиловал сестру, а затем задушил. В суде гособвинение просило мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы», — рассказал Бакыт Доктурбеков.

Он отметил, что после получения приговора надзорный орган рассмотрит вопрос о внесении апелляционного представления в Бишкекский городской суд.