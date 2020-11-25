Избиение шестилетнего ребенка. Суд не стал арестовывать отчима

Мужчина, жестоко избивший в Сокулукском районе шестилетнего пасынка, останется на свободе. Суд избрал ему меру пресечения, не связанную с арестом. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Сокулукский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде подписки о невыезде сроком на два месяца. Сообщаем также, что встречного заявления от матери ребенка в следственную службу ОВД Сокулукского района Чуйской области не поступало», — рассказали в милиции.

Напомним, что об этом инциденте СМИ узнали из социальных сетей. Пользователь Facebook Индира Алымбаева 23 ноября опубликовала фотографии жестоко избитого мальчика и рассказала о произошедшем. В милиции в тот же день подтвердили факт семейного насилия.

Выяснилось, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь с 17 на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет написать встречное заявление. Однако милиция задержала подозреваемого и водворила его в ИВС. В Генпрокуратуре сообщили, что это дело взято под их контроль.