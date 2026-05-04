09:53
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Подпольный гей-клуб выявили в жилом доме Бишкека, соседи жалуются на шум

В Бишкеке жители улицы Менделеева пожаловались на шум и громкую музыку из частного дома, где, по их словам, регулярно проходят ночные вечеринки с участием представителей ЛГБТ.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, 3 мая с заявлением обратился гражданин, который указал, что его соседи незаконно организовали клуб в жилом доме и нарушают общественный порядок.
Факт зарегистрирован, начата проверка.

В ходе разбирательства установлено, что дом принадлежит гражданину 1966 года рождения. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Ранее на место выезжали сотрудники патрульной милиции. По словам очевидцев, в один из дней жильцы не сразу впустили правоохранителей в дом.

Отмечается, что это уже не первый инцидент, связанный с данным адресом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372779/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Документы на дома подделали ради кредитов. В Кара-Суу задержаны экс-чиновники
Таксисты из Токмока устроили разборки в Бишкеке
Голый мужчина напугал школьников в 4-м микрорайоне Бишкека
В Бишкеке парень без страховки поднялся на шестой этаж, спасая ребенка
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
В городе Ош усилили меры безопасности из-за визита президента Кыргызстана
В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя
В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру
В Бишкеке проводят рейды против бродяжничества: людей ставят на учет
Матерился на водителя автобуса: в Бишкеке задержан водитель грузовика
Популярные новости
В&nbsp;Астрахани изъяли нелегальную технику из&nbsp;Кыргызстана на&nbsp;245 миллионов рублей В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей
Чиновник с&nbsp;криминальным прошлым попался с&nbsp;оружием в&nbsp;Нарыне Чиновник с криминальным прошлым попался с оружием в Нарыне
Подростки ночью ворвались в&nbsp;детское учреждение и&nbsp;избили охранника Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Автобусы устроили &laquo;гонку&raquo; и&nbsp;столкнулись на&nbsp;проспекте Айтматова в&nbsp;Бишкеке Автобусы устроили «гонку» и столкнулись на проспекте Айтматова в Бишкеке
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
4 мая, понедельник
09:49
Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ор...
09:38
Подпольный гей-клуб выявили в жилом доме Бишкека, соседи жалуются на шум
09:35
Требовали деньги за отдых. В Чункурчаке проверяют возможное вымогательство
09:34
Транспорт исчез. Жители Таш-Добо стоят под дождем и не могут уехать в Бишкек
09:32
Мусор летел на больницу. Стройкомпанию в Бишкеке привлекли к ответственности
3 мая, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 мая: дожди, местами с грозами