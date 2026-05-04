Подпольный гей-клуб выявили в жилом доме Бишкека, соседи жалуются на шум

В Бишкеке жители улицы Менделеева пожаловались на шум и громкую музыку из частного дома, где, по их словам, регулярно проходят ночные вечеринки с участием представителей ЛГБТ.
Как сообщили в УВД Октябрьского района, 3 мая с заявлением обратился гражданин, который указал, что его соседи незаконно организовали клуб в жилом доме и нарушают общественный порядок.
Факт зарегистрирован, начата проверка.
Ранее на место выезжали сотрудники патрульной милиции. По словам очевидцев, в один из дней жильцы не сразу впустили правоохранителей в дом.
Отмечается, что это уже не первый инцидент, связанный с данным адресом.