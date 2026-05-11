Срочно нужна реабилитация. Родители Азалии просят о помощи

У 12-летней Азалии Алымбаевой редкое врожденное заболевание — артериавенозная мальформация нижней челюсти. В настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии после операции. За помощью в Facebook обратился ее отец, журналист Нурис Алымбаев.
По его словам, Азалии срочно нужна дальнейшая неврологическая реабилитация с нейростимуляцией, стоимость которой составляет 40 тысяч евро.
«Также наш долг перед клиникой в Галле составляет уже 76 тысяч евро. Каждый день для нас — это борьба за ее восстановление и шанс вернуть ее к жизни. Она сейчас не разговаривает, не узнает нас, не может самостоятельно двигаться и нуждается в круглосуточном уходе и длительной реабилитации. Мы прошли через реанимацию, кому, интубацию, повторное подключение к ИВЛ, трахеостомию... Уже много дней наша девочка борется, а мы боремся вместе с ней. Мы очень просим вашей помощи, поддержки и репоста», — написал Нурис Алымбаев.
Реквизиты для помощи:
О!Деньги
- 0502444154
- Харуми Алымбаева (мама)
Optima Bank
- 4169 5853 5365 5375
- 0554450404
- Харуми Алымбаева
Demir Bank
- СОМ: 1180000030466391
- USD: 1180000030466492
- RUB: 1180000030466694
- EUR: 1180000030466593
- Харуми Алымбаева
MBank
- 0553303916
- Гульниса Якубжанова (бабушка)