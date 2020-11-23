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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Мужчину, жестоко избившего пасынка, водворили в ИВС

Мужчину, жестоко избившего пасынка водворили в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что встречного заявления от матери пострадавшего А.Э. в настоящее время не
поступало. При получении милиция рассмотрит в законном порядке. Досудебное производство продолжается.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в избиении маленького мальчика

Отметим, ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее супруг в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174159/
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