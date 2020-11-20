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Происшествия

В милиции сообщили подробности обнаружения тела пропавшего Алексея Бубнова

Предварительная причина смерти Алексея Бубнова — самоубийство. Информацию об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района Бишкека.

В милиции уточняют, что окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз. Следов насилия на теле 22-летнего бишкекчанина не обнаружено.

«Сегодня примерно в 10.00 в службу 102 ГУВД столицы поступило сообщение о том, что охранник Ботанического сада обнаружил велосипед, он позвонил в милицию. При прочесывании местности сотрудники УВД Первомайского района среди деревьев обнаружили труп ранее без вести пропавшего Алексея Бубнова», — рассказали в УВД.

Уточняется, что на месте происшествия милиция провела все необходимые следственные действия, собранные материалы переданы в производство УВД Первомайского района. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, что 9 ноября в 17.30 Алексей Бубнов вышел с работы, расположенной в бизнес-центре «Аврора» на улице Толстого, и пропал. По словам коллег, парень на велосипеде направился в сторону дома. Его проезд на перекрестке улиц Кулатова и Игембердиева попал на камеры видеонаблюдения. Больше Алексея никто не видел. Домой он так и не вернулся. Позже волонтеры нашли еще одну видеозапись его передвижений. Поиски 22-летнего бишкекчанина вела и милиция. Сегодня собственные источники сообщили 24.kg о его гибели.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173930/
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