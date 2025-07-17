Разыскивается без вести пропавший 14-летний Даниэль Молдалиев

В ОВД Жайылского района 17 июля обратилась гражданка А.С., 1959 года рождения, с заявлением об исчезновении ее внука Даниэля Молдалиева, 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 16 июля 2025 года примерно в 20.30 часов мальчик, находясь на улице Кожомбердиева в селе Сары-Булак Жайылского район, играл и уехал на велосипеде в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района. Проводятся активные поиски.

По имеющимся данным, Даниэль Молдалиев наблюдается у специалистов по причине особенностей психического и речевого развития. Ранее уже имели место случаи его самовольного ухода из дома.

Фото ГУВД Чуйской области. Пропавший мальчик

Приметы:

- рост около 177 сантиметров;

- телосложение худощавое;

- волосы короткие, темно-каштановые;

- глаза карие.

Был одет:

- серая футболка;

- светло-серые шорты с различными надписями;

- зеленые носки;

- белые шлепанцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Даниэля Молдалиева, просим сообщить в дежурную часть ОВД Жайылского района по телефонам: (0312) 22-15-58, (0551) 59-40-44 или по номеру 102.