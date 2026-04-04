Доведение до самоубийства. Мать и ребенок погибли после падения из окна

4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью Э.А., 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, сообщение в милицию поступило в 18.11 из медицинского учреждения — в реанимационное отделение доставлен Ж.А., 2021 года рождения.

По данным милиции, в результате полученных телесных повреждений мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась К.А., 2025 года рождения.

В ГУВД также сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий установлен факт доведения до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (доведение до самоубийства) УК КР.

Подозреваемый М.А., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Кем он приходится погибшей, в милиции не уточнили.