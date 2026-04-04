07:17
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Доведение до самоубийства. Мать и ребенок погибли после падения из окна

4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью Э.А., 1999 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, сообщение в милицию поступило в 18.11 из медицинского учреждения — в реанимационное отделение доставлен Ж.А., 2021 года рождения.

По данным милиции, в результате полученных телесных повреждений мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась К.А., 2025 года рождения.

В ГУВД также сообщили, что в результате следственно-оперативных мероприятий установлен факт доведения до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье 128 (доведение до самоубийства) УК КР.

Подозреваемый М.А., 1992 года рождения, водворен в ИВС. Кем он приходится погибшей, в милиции не уточнили.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368984/
просмотров: 3947
Версия для печати
Материалы по теме
Выпала из окна. Пострадавшая в Бишкеке девочка подключена к ИВЛ
Муж избил жену в Бишкеке и получил арест на семь суток
Марш против насилия провели в Лейлеке
Число дел о семейном насилии в Кыргызстане выросло на 24 процента в 2025 году
Активисты требуют прозрачного расследования гибели Айжаныл Аликараевой
В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении семейного насилия
Милиция Ошской области проверяет факт суицида беременной женщины
В Бишкеке мужчину арестовали на трое суток за избиение родной сестры
Муж поджег жену бензином. В мэрии Таласа опровергают, что это ее сотрудник
Круглосуточная горячая линия 5200 для жертв семейного насилия заработала в КР
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
6 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Атака на Иран. США уничтожили в ИРИ два своих транспортных самолета