Общество

Самоубийства ежегодно уносят жизни более 700 тысяч человек — ООН

Самоубийства ежегодно уносят жизни более 700 тысяч человек. Гораздо большее число людей совершают попытки покончить с собой, сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, самоубийства совершаются людьми самых разных возрастных групп и являются третьей по распространенности причиной смертности среди лиц в возрасте 15–29 лет.

Самоубийства происходят не только в странах с высоким уровнем дохода; этот феномен характерен для всех регионов мира.

В странах с высоким уровнем дохода четко прослеживается корреляция между самоубийствами и психическими расстройствами (особенно депрессией и расстройствами, вызванными употреблением алкоголя), а также предыдущими попытками суицида. Вместе с тем многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса, когда человек утрачивает способность противостоять стрессовым жизненным ситуациям, таким как финансовые и межличностные проблемы, а также хронические заболевания.

В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийства и насилия

Кроме того, суицидальное поведение часто возникает в условиях вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, насилия и жестокости либо по причине утраты близкого человека и чувства одиночества. Показатели самоубийств также высоки среди подвергающихся дискриминации уязвимых групп, таких как беженцы и мигранты, представители коренных народов, а также заключенные.

Для профилактики самоубийств может применяться целый ряд мер на уровне всего населения, различных его групп и отдельных людей.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что усилия по профилактике самоубийств должны осуществляться при координации и сотрудничестве между различными секторами общества, включая сферы здравоохранения и образования, а также со средствами массовой информации.
